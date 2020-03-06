Компания LUBRIZOL Engineered Polymers (США) разработала несколько новых безгалогенных композиций термопластичного полиуретана Estane ZHF, обладающих низким уровнем токсичности, малым дымовыделением и низкой проводимостью выделяемого при горении газа.

Благодаря их технологичности и гибкости в применении расширяются возможности использования полимеров типа Estane ZHF в производстве кабельных изделий, включая более тонкие конструкции кабелей и кабелей с окрашиваемой оболочкой. Новые полимеры этого типа также отвечают требованиям в отношении экологической безопасности благодаря их пригодности к переработке и высокому уровню технологичности при экструдировании изоляционных слоёв большинства типов кабелей.

К новым продуктам типа Estane ZHF TPU относятся следующие композиции: продукт 90 AT8 NAT 02 предназначен для кабелей связи и кабелей для робототехнических систем; продукт 58 203 NAT 02 сочетает высокую технологичность и низкую проводимость газа с высокой степенью нераспространения горения; продукт 58370 NAT 01 характеризуется высокой технологичностью и низкой проводимостью газа в соответствии с требованиями стандартов IEC 62893 и EN50620, предусмотренными для кабелей для зарядки электромобилей; продукт 58211 NAT 0 обладает хорошей термостойкостью и технологичностью в сочетании со свойствами нераспространения горения; продукт 85AT8 MATT отличается матовой поверхностью, легко поддаётся переработке, не распространяет горение.

Как отмечает г-н Фабио Морелли (Fabio Morelli), новый менеджер по развитию бизнеса компании LUBRIZOL Engineered Polymers в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, новые области применения связаны с повышенными требованиями, предъявляемыми к материалам, и международные нормы и правила, относящиеся к кабелям, также становятся всё более строгими. В качестве примера: некоторые марки термопластичного полиуретана Estane ZHF были созданы после совместного процесса разработки с основными производителями зарядных кабелей для электрических транспортных средств. Новые продукты Estane ZHF 58202 и 58370 обладают не только стандартными для термопластичного полиуретана свойствами (например, высокой прочностью и стойкостью к гидролизу), но также демонстрируют очень низкие уровни проводимости. Команда правовых экспертов компании LUBRIZOL Engineered Polymers обеспечила соответствие новых продуктов серии Estane без галогенированных антипиринов стандартным требованиям, установленным в кабельной отрасли.

Компания LUBRIZOL Engineered Polymers, обладающая более чем 60-летним опытом и разветвлённой сетью подразделений, занимающихся разработкой рецептур, производством и научными разработками, предлагает широкий ассортимент конструкционных полимеров, включая полимеры на основе биологических веществ, пригодных к переработке, устойчивых к воздействию света, не распространяющих горение, адгезивных, химически стойких, оптически чистых и пригодных к быстрому изменению нагрузок.