Современную городскую среду планируют создать на территории Раменской мануфактуры, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Важным элементом инвестиционного проекта будет реконструкция объекта культурного наследия регионального значения Раменской мануфактуры. В Подмосковье уже есть реализованные аналогичные проекты - в Орехово-Зуево на фабрике Саввы Морозова, в Балашихе на хлопкопрядильной фабрике, на подходе проект фабрики "Зингер" в Подольске", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Вадима Хромова.

На территории планируется разместить многофункциональный городской квартал с развитой транспортной инфраструктурой, большими рекреационными территориями. Также будут проведены работы по благоустройству набережной Борисоглебского озера. Общая площадь территории составляет 18 га.

После реконструкции в Раменской мануфактуре представители малого бизнеса смогут разместить свои мастерские, дизайнерские центры, центры по предоставлению услуг.

В пресс-службе добавили, что правительство региона готово поддержать проект реновации.