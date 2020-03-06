RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
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Мероприятия

Смоленскэлектрокабель приглашает на Cabex 2020

С 17 по 19 марта 2020 года в КВЦ «Сокольники» будет проходить самая крупная в России выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex.

Компания Смоленскэлектрокабель примет участие в выставке Cabex 2020.

Приглашаем Вас и Ваших коллег посетить стенд Смоленскэлектрокабель  A303 в павильоне 4.

Почему Вам стоит посетить выставку Cabex 2020:

  • Прямой контакт с руководством и техническими специалистами компании.
  • Насыщенная деловая программа с авторитетными спикерами и обилием практической информации.
  • Более 190 отечественных и зарубежных компаний участников

Будем рады видеть Вас на стенде компании Смоленскэлектрокабель 17-19 марта в КВЦ «Сокольники».

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Эта новость часть сюжета Cabex 2020
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