Смоленскэлектрокабель приглашает на Cabex 2020

RusCableCLUB. NEXT GENERATION
6 марта 2020, 15:33
Рубрика: Мероприятия
Метки: СМОЛЕНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, Cabex 2020
Отрасль: Кабельная промышленность
С 17 по 19 марта 2020 года в КВЦ «Сокольники» будет проходить самая крупная в России выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex.
Компания Смоленскэлектрокабель примет участие в выставке Cabex 2020.
Приглашаем Вас и Ваших коллег посетить стенд Смоленскэлектрокабель A303 в павильоне 4.
Почему Вам стоит посетить выставку Cabex 2020:
Будем рады видеть Вас на стенде компании Смоленскэлектрокабель 17-19 марта в КВЦ «Сокольники».
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