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Модернизация

В Омской области установлены новые опоры на ключевых энерготранзитах 220 кВ

В Омской области установлены новые опоры на ключевых энерготранзитах 220 кВ

6 марта 2020, 09:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила 10 опор на линиях электропередачи, питающих центральные и северные районы Омской области. Это повысило надежность электроснабжения Омска с населением свыше 1 млн человек, Транссибирской железнодорожной магистрали, крупных промышленных предприятий региона. Объем инвестиций компании составит порядка 14,7 млн рублей. 

В связи с тем, что поврежденные опоры расположены в болотистой местности, замену выполнили в зимнее время года. В ходе работ применялась современная спецтехника, в том числе краны-манипуляторы и снегоболотоходы. 

В течение февраля энергетики установили семь новых опор на линии электропередачи 220 кВ «Лузино – Называевская», связывающей ключевые центры питания Омска и севера области, а также три железобетонных конструкции на ЛЭП 220 кВ «Таврическая – Московка», которая обеспечивает передачу мощности городским потребителям, в том числе предприятиям «Уралвагонзавода» и «Омсктехуглерода». 

Необходимость замены опор выявлена в ходе инженерного осмотра с применением современных способов диагностики, в том числе экспресс-методов неразрушающего контроля узлов опор высоковольтных линий электропередачи.

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