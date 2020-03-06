В Подольске возобновили строительство долгостроя ЖК "Альянс"

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6 марта 2020, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
В микрорайоне Климовск Подольска возобновили строительство ЖК «Альянс», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».
«В настоящее время инвестор-застройщик выполнил работы по подключению временного электроснабжения строительной площадки и ведет строительные работы по обустройству фундаментной плиты третьей секции планируемого компенсационного дома №43 на улице Школьная», – говорится в сообщении.
Осенью 2007 года между администрацией Подольска и инвестором-застройщиком ООО «Жилсотстрой» был заключен договор о развитии застроенной территории в границах части элемента планировочной структуры на Гривно, дома №№19, 21, 39, 41, 43. В обязательства застройщика входило расселение ветхих многоквартирных жилых домов, расположенных на улице Школьная, дома №№19, 21, 39, 41, 43, а также построить и модернизировать объекты инженерной инфраструктуры.
В рамках исполнения обязательств по договору данным инвестором-застройщиком расселили три двухэтажных многоквартирных жилых дома на улице Школьная №№39, 41, 43.
В 2012 году ООО «Жилсоцстрой» в составе ЖК «Альянс» на земельном участке, принадлежащем инвестору-застройщику на праве собственности, начал строительство 17-этажного двухсекционного многоквартирного жилого дома на 134 квартиры общей площадью 10 224 квадратных метров и площадью квартир 6 638 квадратных метров на улице Школьная, 41. Участниками долевого строительства стали 134 человека.
В целях продолжения реализации договора и развития данной территории, в 2016 году инвестором-застройщиком было получено разрешение на строительство 17-этажного трехсекционного многоквартирного жилого дома на 201 квартиру общей площадью 15 438 квадратных метра на улице Школьная, 43. Строительство этого дома было предусмотрено как компенсационное для завершения строительства дома №41. Договора долевого участия зарегистрированы с 12 гражданами.
С целью реализации прав обманутых дольщиков 27 ноября 2019 года между ООО «Жилсоцстрой» и ЗАО «Инвестиции в жилищное строительство» заключен договор генерального подряда на завершение строительства многоквартирных жилых домов на улице Школьная №№41, 43.
Фото: группа «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте»
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