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Инвестиции (проекты)

В Подольске возобновили строительство долгостроя ЖК "Альянс"

В микрорайоне Климовск Подольска возобновили строительство ЖК «Альянс», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время инвестор-застройщик выполнил работы по подключению временного электроснабжения строительной площадки и ведет строительные работы по обустройству фундаментной плиты третьей секции планируемого компенсационного дома №43 на улице Школьная», – говорится в сообщении.

Осенью 2007 года между администрацией Подольска и инвестором-застройщиком ООО «Жилсотстрой» был заключен договор о развитии застроенной территории в границах части элемента планировочной структуры на Гривно, дома №№19, 21, 39, 41, 43. В обязательства застройщика входило расселение ветхих многоквартирных жилых домов, расположенных на улице Школьная, дома №№19, 21, 39, 41, 43, а также построить и модернизировать объекты инженерной инфраструктуры.

В рамках исполнения обязательств по договору данным инвестором-застройщиком расселили три двухэтажных многоквартирных жилых дома на улице Школьная №№39, 41, 43.

В 2012 году ООО «Жилсоцстрой» в составе ЖК «Альянс» на земельном участке, принадлежащем инвестору-застройщику на праве собственности, начал строительство 17-этажного двухсекционного многоквартирного жилого дома на 134 квартиры общей площадью 10 224 квадратных метров и площадью квартир 6 638 квадратных метров на улице Школьная, 41. Участниками долевого строительства стали 134 человека.

В целях продолжения реализации договора и развития данной территории, в 2016 году инвестором-застройщиком было получено разрешение на строительство 17-этажного трехсекционного многоквартирного жилого дома на 201 квартиру общей площадью 15 438 квадратных метра на улице Школьная, 43. Строительство этого дома было предусмотрено как компенсационное для завершения строительства дома №41. Договора долевого участия зарегистрированы с 12 гражданами.

С целью реализации прав обманутых дольщиков 27 ноября 2019 года между ООО «Жилсоцстрой» и ЗАО «Инвестиции в жилищное строительство» заключен договор генерального подряда на завершение строительства многоквартирных жилых домов на улице Школьная №№41, 43.

Фото:  группа «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте»

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