Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» с 3 по 5 марта 2020 года участвует в 45-й энергетической выставке в ОАЭ, г. Дубай - «MIDDLE EAST ENERGY DUBAI 2020».

Сотрудники ЗАО «ЗЭТО» на выставке представляют новые цифровые решения для подстанций с воздушной изоляцией и комплектных устройств типа КРУЭ 110 кВ, предназначенных для приема, распределения и передачи электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц.

По словам коммерческого директора ЗАО «ЗЭТО» Евгении Бойковой, опыт поставок завода на зарубежные рынки насчитывает более 30-ти стран мира: Китай, Афганистан, Иран, Ирак, Турция, Алжир, Египет, Финляндия, Латвия, Болгария, Франция и другие страны ближнего и дальнего Зарубежья.



За подробной информацией и консультацией технических специалистов завода приглашаем посетить стенд ЗАО «ЗЭТО» - № Н2.А39, павильон 2, Всемирный торговый центр в городе Дубай, UEA.



В конце апреля текущего года «ЗЭТО» станет участником еще одного масштабного мероприятия - крупнейшей промышленной выставки мира – HANNOVER MESSE 2020, которая состоится в Германии с 20 по 24 апреля.