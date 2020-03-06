Завод Xinming на выставке кабельной промышленности CABEX 2020

Cabex – самая крупная в России и странах СНГ выставка кабельно-проводниковой продукции, где собираются основные игроки рынка.

Посещение выставки Cabex — это возможность всего за 3 дня:

Ознакомиться с тенденциями рынка кабельно-проводниковой продукции

Провести личные переговоры с руководством кабельных компаний

Заключить контракты на более выгодных условиях

Узнать о перспективах развития российской и мировой кабельной промышленности

Ознакомиться с передовыми технологиями производства

В 2020 году в выставке примут участие более 200 компаний из России, Беларуси, Италии, Китая, Сербии, Турции, Франции, Азербайджана, Узбекистана.

Завод Xinming один из первых начал принимать участие в выставке CABEX, и является Генеральным спонсором выставки.

В этом году завод представит своим клиентам новые разработки в оборудования для производства кабельной продукции, на стенде будет представлена подробная информация по обновленной линейке крутильных машин, экструзионных линий, линий перемотки и бронирования, комплексное оборудование для производства бытовых и силовых кабелей.

Выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex пройдет 17–19 марта 2020 г. в Москве, Россия, Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», павильоны 4, 4.1. Номер стенда Xinming: 4A519. Если вы планируете посетить выставку или получить рекомендации по открытию производства, обратитесь для получения пригласительного билета.

Откройте новые перспективы для себя и вашей компании с Cabex 2020!