Завод Xinming на выставке кабельной промышленности CABEX 2020

Открытая студия RusCable Review
6 марта 2020, 16:35
Рубрика: Мероприятия
Метки: Cabex, CABEX 2020, Xinming
Отрасль: Кабельная промышленность
Cabex – самая крупная в России и странах СНГ выставка кабельно-проводниковой продукции, где собираются основные игроки рынка.
Посещение выставки Cabex — это возможность всего за 3 дня:
В 2020 году в выставке примут участие более 200 компаний из России, Беларуси, Италии, Китая, Сербии, Турции, Франции, Азербайджана, Узбекистана.
Завод Xinming один из первых начал принимать участие в выставке CABEX, и является Генеральным спонсором выставки.
В этом году завод представит своим клиентам новые разработки в оборудования для производства кабельной продукции, на стенде будет представлена подробная информация по обновленной линейке крутильных машин, экструзионных линий, линий перемотки и бронирования, комплексное оборудование для производства бытовых и силовых кабелей.
Выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex пройдет 17–19 марта 2020 г. в Москве, Россия, Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», павильоны 4, 4.1. Номер стенда Xinming: 4A519. Если вы планируете посетить выставку или получить рекомендации по открытию производства, обратитесь для получения пригласительного билета.
Откройте новые перспективы для себя и вашей компании с Cabex 2020!
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