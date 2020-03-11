Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

«Воронежская горэлектросеть» разместила информацию на сайте госзакупок о приобретении 31 326 метров кабеля на общую сумму 29 млн 691 тыс. рублей. Кабель должен быть сделан из алюминия и выдерживать номинальное напряжение в 1 кВ. Срок поставки товара – 3 дня с момента подачи заказчиком заявки поставщику.