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Инвестиции (проекты)

На северо-востоке Москвы построят новую дорогу

На северо-востоке Москвы построят новую дорогу

12 марта 2020, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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На северо-востоке Москвы планируется создать новую дорогу, которая соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила подготовку проекта планировки нового участка улично-дорожной сети на северо-западе столицы.

В настоящий момент на этой территории существует неорганизованная пешеходная связь между районами Алтуфьевский, Бибирево и Отрадное с пересечением стрелочного разъезда железнодорожных путей к промзоне "Медведково", указывается в пресс-релизе.

Как добавляется в нем, протяженность новой дороги составит 1,2 километра, на ней будет четыре светофора.

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