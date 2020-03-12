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Инвестиции (проекты)

Объявлены торги на первый этап строительства дороги к новому ЛДС

Объявлены торги на первый этап строительства дороги к новому ЛДС

12 марта 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Строительство 

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На сайте госзакупок муниципальное унитарное предприятие «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС) объявило конкурс на подготовительные работы по строительству дороги от пляжа «Наутилус» до многофункционального ледового дворца на ул. Немировича-Данченко, который построят к международному молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023.

«Подрядчик должен выполнить работы по разработке руслового притрассового карьера строительного песка “Арена” гидромеханизированным способом с укладкой грунта в штабель для строительства земляного полотна автомобильной дороги от пляжа “Наутилус”» вдоль территории “Многофункциональной ледовой арены” с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах Новосибирска», – говорится в конкурсной документации. Эти работы победитель конкурса провести с 15 апреля до 15 июля.

Максимальная стоимость контракта составляет 113,3 млн рублей. Итоги конкурса будут известны 30 марта.

В новом ледовом дворце спорта пройдут матчи молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который проведут в Новосибирске и Омске в 2023 году. ЛДС на 10 тыс. зрителей должны построить до конца 2021 года.

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