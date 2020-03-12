ПИК построит к 2024 году апарт-комплекс на Волоколамском шоссе

Группа ПИК построит апарт-комплекс из пяти монолитных 28-этажных башен на Волоколамском шоссе, говорится в сообщении компании.

"ПИК объявляет о старте нового проекта "Волоколамское 24", который будет реализовываться в две очереди. Первую очередь строительства планируется завершить в четвертом квартале 2022 года, а весь проект — в четвертом квартале 2023 года", - отмечается в нем.

Как писала ранее газета "Коммерсант", на этом участке до его покупки девелопером располагалось недостроенное еще с 90-х годов здание Федеральной службы безопасности.

ПИК – крупнейший российский девелопер жилья. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ – 23%, еще 18% акций – в свободном обращении.