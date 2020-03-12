Дополнительное финансирование на строительство инфраструктуры в Крыму и на Дальнем Востоке планирует выделить правительство РФ, заявил 12 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

По словам Мишустина, из резервного фонда правительства будет выделено 7,3 млрд руб. Большая часть средств (6,7 млрд) пойдет на закупку новых поездов дальнего следования и электричек, а оставшиеся деньги будут направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Премьер-министр отметил, что эти расходы позволят повысить комфорт поездок в Крым и Севастополь.

Правительство также направит дополнительные 1,4 млрд руб. на «финансирование планов социального развития центров Приамурского края и Амурской области», — заявил Мишустин. Он подчеркнул, что эти деньги будут направлены дополнительно к 94,3 млрд руб., выделяемых Дальнему Востоку с 2018 по 2021 год.

По словам премьер-министра, условия жизни на Дальнем Востоке «далеки от нормальных», поэтому центры экономического роста, образованные на территории Дальневосточного федерального округа, необходимо снабдить необходимой инфраструктурой: больницами, поликлиниками, школами.

Дополнительные средства «пойдут на решение тех вопросов, которые действительно волнуют жителей этих двух регионов. Это реконструкция моста, приобретение оборудования для детской поликлиники, возведение новых электросетей для города Свободного», — заявил Мишустин.



