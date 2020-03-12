Рост атомной энергетики в Китае продолжился в 2019 г.

По данным Государственного управления энергетики Китая – China's National Energy Administration – в 2019 г. доля атомной энергетики в энергобалансе страны увеличилась с 4,1% до 4,9%.

В целом выработка электроэнергии в Китае выросла на 5,2%. При этом доля тепловых электростанций (в основном угольных) в общем объеме генерирующих мощностей, по-прежнему, составляет 72%, далее следуют ГЭС (16%), ветровая (5%) и солнечная (1,6%) генерации. В 2019 г., после подключения к сети двух атомных энергоблоков на АЭС Янцзян (Янцзян-6) и АЭС Тайшань (Тайшань-2), суммарная установленная мощность китайских АЭС выросла с ≈44,6 ГВт до 48,7 ГВт (для сравнения в 2018 г. рост мощности АЭС составил 18%). В настоящее время в Китае строятся 12 ядерных реакторов общей мощностью 12 244 МВт и планируется строительство еще 42 реакторов общей мощностью 48 660 МВт.

По мнению Национальной комиссии по развитию и реформам (National Development and Reform Commission) объем мощности атомной генерации в Китае достигнет 200 ГВт к 2035 г., т.е. составит ≈8% от запланированной на этот период суммарной генерирующей мощности, которая, как ожидается, составит 2 600 ГВт. При этом половина генерирующих мощностей в стране к 2035 г. придется на долю тепловой генерации (1 300 ГВт против почти 1 190 ГВт в 2019 г.).

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