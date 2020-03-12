10 марта 2020 года в ЦВК «Экспоцентр», в Москве, в рамках выставки «Мир Климата» прошел XVIII Международный конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология».

Модератором главного события деловой программы форума – пленарной сессии на тему «Энергоэффективность при реализации нацпроектов: нормативное регулирование, технологическое обеспечение и международный опыт» - стал президент Ассоциации «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Александр Гримитлин.

- Нельзя повысить комфорт и санитарную безопасность, не применяя энергоэффективные технологии и экологически чистые материалы, - констатировал Александр Гримитлин, открывая восемнадцатый конгресс. - Нельзя сохранить окружающую среду, не используя эффективные современные фильтрационные и инженерные системы. Все эти задачи необходимо решать в комплексе.

Поэтому, как было отмечено в дальнейшей дискуссии, а также в связи с переходом в цифровой формат, изменением нормативно-технической и правовой баз, внедрением энергосберегающих технологий и экологичных материалов повышается роль проектировщиков. С докладом на эту тему выступил на форуме президент НОПРИЗ, народный архитектор, академик Михаил Посохин.

- Действительно, многое в энергосбережении зданий зависит от проектировщиков и архитекторов, от скорости внедрения BIM-технологий, так как именно они позволяют сегодня просчитать сценарии на всех этапах жизненного цикла объектов, - заявил Михаил Посохин. – Но нельзя забывать о том, что многое в энергосбережении зависит и от технологий, применяемых при реализации проекта.

Этот тезис поддержал, выступая на конгрессе, вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз.

- Проектировщики сегодня применяют и закладывают современные технологии и энергосберегающие материалы, - обратил внимание участников конгресса Антон Мороз. – Но в реальности мы получаем объекты с невысоким классом энергоэффективности. Это проблема не только экономическая. Сегодня есть заказчики, готовые вкладываться в технологии. Есть нормативные нестыковки.

Тему нормотворчества, а также реализацию процесса «регуляторной гильотины», затронул далее на пленарной сессии председатель секции энергосбережение Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы, первый вице-президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования Валерий Казейкин. Он также представил ряд практических примеров внедрения энергоэффективных технологий в современных условиях.

Примерами из практики наполнил свое выступление на конгрессе и вице-президент НОЭ Леонид Питерский.

Интерес у участников дискуссии вызвал доклад директора Национального центра энергоэффективности Министерства экономического развития РФ Екатерины Кваши о развитии сферы энергосбережения и энергоэффективности в России.

Как уже говорилось выше, BIM – технологии и создание информационной модели для современного проектировщика уже перестали быть экзотическими терминами.

Но прогресс не стоит на месте и сегодня в наш обиход входят уже такие понятия как математическое, или CFD, моделирование и энергомоделирование.

Это современные инструменты, используемые для проверки проектных инженерных решений на их соответствие функциональным задачам.

О CFD и энергомоделировании на ранних стадиях проектирования зданий рассказали заместитель руководителя инженерной мастерской ООО «Проектное бюро АПЕКС» Дмитрий Климов и руководитель группы математического моделирования этого проектного бюро Эмиль Султанов.

Завершилась дискуссия совместным докладом инженера-архитектора агентства проектного консалтинга «Содействие» Татьяны Яцюк и д.т.н., профессора Московского энергетического института Ильдара Султангузина об отражении цифровизации в строительной отрасли и новых возможностях для энергосбережения, а также для эффективного и разумного использования энергии.

Далее деловую работу конгресса продолжили секции: «Энергоэффективные технологии в строительстве» и «Способы снижения энергопотребления системами ОВК».

XIX Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» пройдет 19 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге.

Справка:

Организаторами форума выступили АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД, АПИК, НОПРИЗ, НОСТРОЙ, НОЭ.

Генеральные партнеры конгресса: АС СРО «Инженерные системы – проект», РОО «Общественный совет по развитию саморегулирования», ООО НПП «ЭКОЮРУС-ВЕНТО».

Деловой партнер форума – Союз «ИСЗС-Монтаж» при участии ООО «Евроэкспо».

Партнером секции ОВК выступила компания VentArt.

Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата».

Информационными партнерами конгресса стали ведущие печатные и интернет издания.