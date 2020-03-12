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Мероприятия

Выставка "Нефтегаз-2020" и Национальный нефтегазовый форум переносятся на июнь

коронавирус 2020, COVID-19, НЕФТЕГАЗ-2020, ННФ

Организаторы выставки «Нефтегаз-2020» и Национального нефтегазового форума сообщают о переносе сроков проведения выставки и форума на 22-25 июня 2020 года.

Такое решение принято в связи с распространением коронавируса (COVID-19), а также Указом Мэра Москвы от 10 марта 2020 года № 17-УМ, ограничивающим проведение массовых мероприятий.

Пресс-служба АО «Экспоцентр»

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