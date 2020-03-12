Открытая студия RusCable Review
12 марта 2020, 17:10
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, НЕФТЕГАЗ-2020, ННФ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Организаторы выставки «Нефтегаз-2020» и Национального нефтегазового форума сообщают о переносе сроков проведения выставки и форума на 22-25 июня 2020 года.
Такое решение принято в связи с распространением коронавируса (COVID-19), а также Указом Мэра Москвы от 10 марта 2020 года № 17-УМ, ограничивающим проведение массовых мероприятий.
Пресс-служба АО «Экспоцентр»
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter