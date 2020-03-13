В Москве ведется разработка строительной площадки будущего инфекционного центра в рамках реализации плана по сдерживанию коронавирусной инфекции, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы начали разрабатывать строительную площадку будущего инфекционного центра в Новой Москве и строить подъездные дороги к ней. Завершаем необходимые геологические изыскания и проработку документации», – сказал Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что оперативный штаб строительства работает в круглосуточном режиме.

«Одна из первоочередных задач сейчас – обеспечить территорию инфекционного центра необходимыми коммуникациями. В рамках проекта предстоит проложить порядка 10 км инженерных сетей», – подчеркнул Бочкарев.

Медцентр разместится на территории площадью 43 га. В комплексе будет работать приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное и (на случай необходимости) родильное отделение.

Для центра планируется закупить передовые отечественные и зарубежные материалы, оснастить его самым современным медицинским оборудованием.

«Проект инфекционного центра во многом уникален. Однако мы учли имеющийся в Москве опыт возведения похожих объектов, а также опыт наших коллег из Китая. Отмечу, что это будет один из самых современных медицинских центров, оснащенный всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи», – пояснил Бочкарев.

Он добавил, что проработка концепции проекта, подбор технологий и изучение соответствующего опыта начались в Москве еще в конце января, когда стало известно о широком распространении коронавируса в Китае и других странах. Это позволило оперативно решить вопросы с проектированием центра и ускорить разработку документации.

