13 марта 2020 года совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области повторно рассмотрел заявку ООО “ПЭТ-Технолоджи” на строительство комплекса позитронно-эмиссионной томографии Центр ядерной медицины.

Вопрос был рассмотрен в части присвоения объекту статуса соцобъекта.

Напомним, в сентябре 2019 года совет по земле уже одобрил заявку выделение участка под строительство данного центра на Анкудиновском шоссе в Приокском районе Нижнего Новгорода. Площадь застройки составила 4 520 кв. м. Отметим, что заявленный объем инвестиций на тот момент составил 908,4 млн рублей.

Как стало известно на заседании совета 13 марта 2020 года, объем инвестиций возрос до 1,007 млрд рублей.

Заявка по данному инвестпроекту была одобрена без обсуждения.

Безусловную пользу будущего ПЭТ высоко оценил заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александр Кононов. По его мнению, это может стать большим вкладом в здравоохранение Нижегородской области.

После строительства ПЭТ-центра пациентам из Нижегородской области не нужно будет ездить в другие регионы, чтобы оперативно провести обследования по выявлению злокачественных опухолей.

“После придания проекту статуса “социальный” ООО “ПЭТ-Технолоджи”, в соответствии с региональным законодательством, получает возможность освобождения от взносов за коммунальную инфраструктуру”, – уточнил Александр Кононов.

Добавим, уникальные ПЭТ-технологии дают возможность оценивать распространенность злокачественного процесса (выявление метастазов, рецидивов, уточнение стадии заболевания), выявлять первичные очаги (при наличии уже ранее выявленных метастазов), планировать более эффективное и целенаправленное лечение, контролировать ход лечения (лучевая терапия, химиотерапия, хирургия).

Справка:

На сегодня в стране действует всего 8 ПЭТ-центров и 4 отделения ПЭТ. В рамках реализации различных государственных программ установлено или ведется проектирование и строительство более 40 учреждений ПЭТ. Как сообщается на сайте инвестора, в уже работающих ПЭТ-центрах пациенты могут пройти процедуру ПЭТ/КТ бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Данное право предоставляется на основе ФЗ от 29.11.2010 N 326-ФЗ №Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации№, а также Приказ о внесении изменений от 13.07.2018 г. № 477 “Об организации направления пациентов на позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с рентгеновской компьютерной томографией”.

Акционеры портфельной компании “ПЭТ-Технолоджи” АО “РОСНАНО”, ЗАО “РосМедТехнолоджи”, MEDILUX (Венгрия).