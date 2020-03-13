RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
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Новости портала

"Полимерпласт" и "Полимерхолдинг" подарят кусок земли в Шотландии на выставке Cabex-2020! Новый розыгрыш на портале RusCable.Ru

"Полимерпласт" и "Полимерхолдинг" подарят одному счастливчику бутылку известного шотландского виски Laphroaig. А вместе с ним и сертификат на пожизненное владение 1 квадратным футом земли на острове Айлэй. Всё потому что по традиции каждая упакованная в тубус бутылка этого виски снабжается ярлыком с кодом. Этот код можно ввести на официальном сайте производителя и получить землю.

Такой необычный подарок "Полимерпласт" и "Полимерхолдинг" планируют разыграть на выставке Cabex-2020, а сбор заявок на участие в розыгрыше организован под видео на YouTube-канале медиахолдинга "РусКабель". Все подробности участия смотрите в этом видео.

Результаты будут объявлены 18 марта в 12:00 на выставке Cabex-2020 в павильоне 4.1. Оставляйте комментарии, участвуйте в розыгрыше и приходите на выставку Cabex-2020!

Коронавирус не страшен для Cabex-2020! Выставка состоится!

Все массово переживают из-за коронавируса. Отменяют мероприятия, вводят ограничения и так далее! А вот главная кабельная выставка Cabex-2020 пройдет по расписанию с 17 по 19 марта 2020 года! Коронавирус кабельщикам не страшен, хотя и есть небольшие ограничения. Например, будут ограниченно представлены стенды иностранных компаний, особенно из Китая и Италии. Подробнее можно узнать тут - https://www.ruscable.ru/news/2020/03/13/_Otnositelyno_formata_uchastiya_v_vystavke_Cabex_2/

Дезинфецируемся вместе с RusCable.Ru!

Вирус нам не страшен, но все-таки надо дезинфецироваться. Поэтому мы заготовили мыло, антисептик и классный макет таблички. Скачайте и распечатайте табличку. Она прекрасно впишется в интерьер вашего стенда на выставке, офиса или производства. Макет можно скачать по ссылке.

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