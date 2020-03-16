Азербайджан и Туркменистан свяжет подводная ВОЛС

Волоконно-оптическая кабельная линия, которая пройдёт по дну Каспийского моря, свяжет Азербайджан и Туркменистан. Реализацией проекта займутся ведущие телекоммуникационные компании стран – AzerTelecom и Туркментелеком, сообщает Caspian News.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному главами обоих государств, AzerTelecom и Туркментелеком проложат ВОЛС от восточного Сиязанского района Азербайджана до портового города Туркменбаши на западе Туркменистана.

Подводная ВОЛС, длина которой – более 300 километров, может стать главным каналом связи между Европой и Южной Азией. а значит, в строительстве новой магистрали заинтересованы Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индия.

Новая ВОЛС – не единственная магистраль, которая прокладывается сегодня по дну Каспия. В середине ноября прошлого года при участии азербайджанских и казахстанских операторов связи начато строительство подводной линии связи, длина которой составит порядка 400 километров.

Проект Trans Caspian Fiber Optic (TCFO), реализуется AzerTelecom совместно с казахстанскими компаниями Transtelecom и KazTransCom. Окончание строительства запланировано на конец 2021 года, скорость передачи данных по магистрали составит не менее 4-6 терабит в секунду.