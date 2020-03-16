Председатель правительства Приморского края Вера Щербина подписала постановление «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство регионального центра по хоккею в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы», сообщает ИА DEITA.RU.

Как отмечается в документе, размещенном на официальном портале нормативных правовых актов, всего на строительство и проектные работы 979 946,43 тысяч рублей.

Предполагается, что площадь сразу двух ледовых полей новой хоккейной арены составит 3256 кв. м. Планируемый в документе срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2022 года. Других конкретных параметров в постановлении не указано.

Разговоры о новой хоккейной арене начались еще во время первого сезона «Адмирала» в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2013/2014 года. Тогда билетов на матчи команды было не достать, а спекулянты различных мастей наживались на болельщиках, перепродавая настоящие и фальшивые билетики втридорога. Со временем ажиотаж спал, но желание иметь большое сооружение осталось.

В 2018 году разговоры о большой хоккейной арене вышли на уровень министра спорта России Павла Колобкова. Между властями Приморья и федеральным центром была достигнута предварительная договоренность о создании регионального центра как одного из пяти, планируемых в России. В 2020 году эти договоренности обрели финансовые очертания. Уже в этом году должны завершиться проектные работы. Предположительно, большая хоккейная арена появится на острове Русский.

Ранее стало известно, что транспортную развязку в районе «Фетисов-арены» построят за 754 млн рублей к декабрю 2023 года. Строительная длина сооружения составит чуть более километра. Главным заказчиком стройки будет министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья. На развязке будет два выезда, кольцо. Выезд со стороны частного сектора, а также установка нескольких виадуков. Впервые о данной развязке заговорили в 2014 году, однако тогда проект не удалось реализовать.