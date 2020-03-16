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16 марта 2020, 15:00
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, RusCable Review, НОВОСТИ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность
RusCable Insider Digest № 164
RusCable Insider Digest № 164
RusCable Insider Digest № 164
Новый понедельник встречает нас крупными событиями, как в мировом обществе, так и в отрасли. Уже завтра начнется главная кабельная выставка России Cabex 2020, а ее проведение окружено многими вопросами и сомнениями. Портал RusCable.Ru будет работать на выставке специально для наших читателей, чтобы продолжать рассказывать о самых главных новостях и ключевых событиях промышленности. Как это, каждый понедельник, прекрасно делают RusCable Review и Insider Digest.
В новом, 33 выпуске Review, Елизавета Коробкова продолжает искрометно шутить, рассказывать и показывать о всем самом интересном и необычном: конечно же о киберпанковом RusCableCLUB 2020, о борьбе с фальсификатом в интернете с помощью новой рабочей группы Ассоциации «Электрокабель», ну и совсем немного о коронавирусе. Новые конкурсы и последние билеты, анонсы и репортажи – смотрите в новом выпуске!
Уникальный отраслевой еженедельник RusCable Insider Digest – это не просто краткая выжимка самых главных новостей промышленности за неделю. Это возможность взглянуть в будущее, познакомиться с современными трендами и тенденциями, узнать о крупных инвестиционных проектах, разработках. Специально для читателей, команда дайджеста собирает настоящий обзор рынка и рассылает его каждый понедельник, в удобном формате digital-book.
В новом номере: интервью с генеральным директором выставки Cabex 2020, статья о новой защите космических кораблей от электростатики и радиации, «Москабельмет» раскрывает карты, возможности робототехники для кабельного производства и многое другое.
Читайте в выпуске:
Рубрика «Обязательно к прочтению»
Рубрика «Кабельный бизнес»
Рубрика «Материалы портала»
Рубрика «Электросетевой комплекс России»
Рубрика «Сырьевые рынки»
Рубрика «Инвестпроекты»
Рубрика «Электротехника»
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