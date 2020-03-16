RusCable Insider Digest № 164 RusCable Insider Digest № 164 RusCable Insider Digest № 164

Новый понедельник встречает нас крупными событиями, как в мировом обществе, так и в отрасли. Уже завтра начнется главная кабельная выставка России Cabex 2020, а ее проведение окружено многими вопросами и сомнениями. Портал RusCable.Ru будет работать на выставке специально для наших читателей, чтобы продолжать рассказывать о самых главных новостях и ключевых событиях промышленности. Как это, каждый понедельник, прекрасно делают RusCable Review и Insider Digest.

В новом, 33 выпуске Review, Елизавета Коробкова продолжает искрометно шутить, рассказывать и показывать о всем самом интересном и необычном: конечно же о киберпанковом RusCableCLUB 2020, о борьбе с фальсификатом в интернете с помощью новой рабочей группы Ассоциации «Электрокабель», ну и совсем немного о коронавирусе. Новые конкурсы и последние билеты, анонсы и репортажи – смотрите в новом выпуске!

Уникальный отраслевой еженедельник RusCable Insider Digest – это не просто краткая выжимка самых главных новостей промышленности за неделю. Это возможность взглянуть в будущее, познакомиться с современными трендами и тенденциями, узнать о крупных инвестиционных проектах, разработках. Специально для читателей, команда дайджеста собирает настоящий обзор рынка и рассылает его каждый понедельник, в удобном формате digital-book.

В новом номере: интервью с генеральным директором выставки Cabex 2020, статья о новой защите космических кораблей от электростатики и радиации, «Москабельмет» раскрывает карты, возможности робототехники для кабельного производства и многое другое.

Читайте в выпуске:

Рубрика «Обязательно к прочтению»

Андрей Клычков заявил о необходимости жесткого контроля вопросов лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов

Вирус-мажорные обстоятельства

Рубрика «Кабельный бизнес»

Приставы арестовали цех «Белэлектрокабеля» за многомиллионный долг

Высоковольтные кабели компании NKT для проектов создания энергетических коридоров в Германии

Возможности робототехники для производителей кабельных изделий

Рубрика «Материалы портала»

Определены победители розыгрыша от «Москабельмет», «Цветлит» и «ПластКрафт». Два билета на RusCableCLUB 2020 ушли к форумчанам

ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” делает ставку на профессионализм

WINLONG в гостях у КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”

Рубрика «Электросетевой комплекс России»

«Россети Северный Кавказ» инвестируют в энергосистему Ставрополья 3,8 млрд рублей до конца 2022 года

Рубрика «Сырьевые рынки»

«Композиты России» подписали соглашения о сотрудничестве с РХТУ им. Менделеева

Инновации в области производства полиолефинов способствуют переходу к надежному и экологически безопасному энергоснабжению в будущем

Рубрика «Инвестпроекты»

В Челябинске спрячут под землю 500 километров проводов

«Воронежская горэлектросеть» приобретет кабель на 29,5 млн рублей

Аэропорт Камчатки ищет подрядчика для строительства терминала за 10 млрд рублей

Правительство направит дополнительные средства в Крым и на Дальний Восток

Рубрика «Электротехника»