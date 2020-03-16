Правительство Кабардино-Балкарии в понедельник приняло государственную программу обеспечения населения жильем и коммунальными услугами на 2021-2025 годы, финансирование которой составит более 100 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости.

"Финансовое обеспечение госпрограммы составляет порядка 102,2 миллиарда рублей. В том числе средства федерального бюджета – 2,9 миллиарда рублей, республиканского – 574,1 миллиона, муниципальных бюджетов - 211,1 миллиона, средства внебюджетных источников – 98,5 миллиарда рублей", - сказал представлявший проект и.о министра строительства и ЖКХ региона Вячеслав Кунижев.

Он добавил, что госпрограмма предусматривает ввод жилья в размере порядка 3 миллионов квадратных метров, обеспечение жильем 1192 семей, а также капитальный ремонт помещений площадью около 596 тысяч квадратных метров.