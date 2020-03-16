Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края заключило контракт с подрядной организацией на строительство и реконструкцию зданий и сооружений Молодежного многофункционального патриотического центра «Машук». Рабочее совещание прошло на территории центра.

Как отметили в краевом минстрое, строительные работы начнутся в марте.

«Машук» будет полностью реконструирован в рамках нацпроекта «Образование». Уже проведены инженерно-экологические исследования, участок не входит в границы особо охраняемых природных территорий, однако находится вблизи памятника природы регионального значения «Гора Машук». Проект предусматривает комплекс природоохранных мероприятий", — отметил глава минстроя Валерий Савченко.

Запланирован снос существующих сооружений. На их месте появятся современные здания: образовательный центр, спальные корпуса, столовая, универсальный спортзал, административно-хозяйственный корпус и другие объекты.