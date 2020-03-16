В ЖК "Данилов дом" появятся зарядки для электромобилей

В клубном комплексе премиум-класса «Данилов дом» будут оборудованы четыре зарядки для электромобилей. Они появятся на обоих уровнях подземного паркинга.

Просторный подземный паркинг рассчитан на 30 машино-мест площадью от 13,25 до 21,10 кв. м. Для оптимальной организации движения в нем предусмотрены широкие заезды, используются датчики движения и регулировочные светофоры. Для предотвращения избыточной загазованности будет работать система контроля CO-CH.

Строительство комплекса ведется в соответствии с графиком. На сегодняшний день в клубном доме завершены монолитные работы и ведется кладка внешних стен. Сдача проекта в эксплуатацию запланирована на III квартал 2020 года.

«Сегодня в России зарегистрировано порядка 6,3 тысячи электрокаров, из них около 10% – в Московском регионе, – говорит Алексей Перлин, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции». – Пока что доля электромобилей немногим превышает 0,01% от общего количества легковых машин в стране, однако не нужно забывать о том, что технологии не стоят на месте, а срок службы современных домов составляет как минимум 70-100 лет. С каждым годом расстановка сил между автомобилями с электрическим и бензиновым двигателем будет меняться в пользу первых. Поэтому дальновидные покупатели уже сейчас заинтересованы в приобретении недвижимости в домах с зарядками для электрокаров».

Апартаменты в клубном комплексе «Данилов дом» продаются с открытием эскроу-счетов. Финансовым партнером выступает Сбербанк. На сегодняшний день стоимость апартаментов начинается от 16,5 млн рублей. Также в проекте представлено пять пентхаусов с дровяными каминами, открытыми террасами и вторым светом. Цены на эксклюзивные лоты стартуют с 52 млн рублей. Покупатели могут оформить ипотеку в шести банках-партнерах, а также воспользоваться программой рассрочки.