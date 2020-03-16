Xinming – партнер бара RusCableCLUB 2020

Стенд Xinming на wire China 2018 Репортаж о производстве Xinming, 2016 Партнерская рубрика RusCable Insider Native

Уже через день, 18 марта, зажгутся неоновые огни RusCableCLUB 2020 NEXT GENERATION. В современном медиа-пространстве Яровит-Холл, в шаговой доступности от главной кабельной выставки России – Cabex, медиахолдинг «РусКабель» объединит на одной площадке специалистов со всей отрасли и даже целые поколения. Все меры предприняты, программа расписана – вечер пройдет насыщенно и незабываемо. Яркая шоу-программа, широкий выбор гастрономических удовольствий, деловые и неформальные беседы с коллегами, ну и конечно знаменитый Кабельный бар! Партнером сногсшибательного выбора напитков и коктейлей стала компания Xinming Cable Machinery, производитель оборудования с мировым именем.

Продукция завода Xinming знакома российским кабельщикам не понаслышке – это экструзионное, волочильное, крутильное оборудование, линии перемотки, бухтования, бронирования, тяговые устройства. История компании насчитывает более 30 лет постоянного роста и работы над качеством. Основанное в 1984 году предприятие, является одним из лидеров кабельной промышленности КНР и входит в число крупнейших заводов Поднебесной. Благодаря упорному труду и акценту на развитие компетенций, Xinming удалось составить серьезную конкуренцию мировым брендам.

Инженеры компании постоянно изучают европейские и американские разработки, а также внимательно отслеживают потребности кабельного рынка. Результат – ежегодное расширение продуктового портфеля, состоящего из передовых мировых технологий производства кабельного оборудования. Специалисты Xinming уделяют особое внимание к требованиям заказчиков из стран СНГ, предоставляя им адаптированную на русский язык техническую документацию, а также референции по ближайшим работающим заводам с оборудованием компании.

Xinming активно участвует в развитии кабельной отрасли. Компания является одним из партнеров выставки Cabex, принимает участие практически во всех крупных отраслевых мероприятиях. Большой успех ей приносит высокая информационная открытость. Так, коммерческий директор Xinming Данил Смирнов является частым участников эксклюзивных интервью портала RusCable.Ru. Последнее из них мы снимали на выставке wire Russia 2019.

Один из самых крупных и важных материалов RusCable.Ru 2016 года стал репортаж о поездке нашей делегации на производственную площадку Xinming, расположенную в центре экономического круга Бохай, между двумя крупными городами Пекин и Тяньцзинь. Подробное и красочное повествование приоткрыло завесу для всего российского рынка и помогло кабельной промышленности Китая избавится от многих стереотипов.

С тех пор, площади и мощности компании значительно расширились, а линейка продукции была многократно модернизирована. Подробнее о новинках и уникальных решениях вы сможете узнать на выставке Cabex 2020, на стенде 4А 519 и получить консультации российских специалистов Xinming. Пообщаться же более неформально получится в ходе RusCableCLUB 2020, за стаканчиками с вкусными и необычными коктейлями, которые предоставят наши партнеры.