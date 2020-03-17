Компания Bella планирует расширить производство в Егорьевске, передает пресс-служба подмосковного Мининвеста. Предприятие построит два новых производственных корпуса и один складской.

«Предприятие готово к освоению еще одного участка в восемь гектаров, где планируется построить два производственных корпуса и один складской. Объем инвестиций составит около двух миллиардов рублей», - рассказал зампред областного правительства Вадим Хромов.

Он отметил важность оперативного запуска новых мощностей, чтобы больше изделий, востребованных в медицинском секторе, производилось на территории страны.

По словам Хромова, предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков городского округа. За прошлый год более 330 миллионов рублей налоговых отчислений было произведено этой компанией.

Сейчас на предприятии трудятся свыше 1,1 тысячи человек, средняя зарплата составляет порядка пятидесяти семи тысяч рублей. Объем инвестиций за девять месяцев прошлого года составил 1,3 миллиарда рублей.

ООО БЕЛЛА является дочерней компанией Торунского Завода Перевязочных Материалов АО (TZMO S.A.) - ведущего европейского производителя гигиенических изделий марки „bella”, изделий для лиц страдающих недержанием „seni”, перевязочных материалов марки „matopat”, а также бытовой химии "Dr MAX".



Компания TZMO была основана в 1951 году как государственное предприятие. С 1991 года фирма является акционерным обществом.



Многолетний опыт, современное оборудование, высококвалифицированный персонал позволяют предприятию производить качественную продукцию и успешно развиваться на рынках всего мира, например Германии, Голландии, Венгрии, Нигерии, Иордании, Индии.

В группу TZMO S.A. входят 42 производственные, торговые и сервисные предприятия. Самым современным сервисным предприятием является специализированная больница matopat, которая отвечает высочайшим мировым стандартам, а также два самых современных в Польше центра стерилизации. Для больниц возможность пользоваться услугами по стерилизации обозначает новые возможности в этой области.



В настоящее время фирма внедряет самые современные технологии в производство гигиенических и медицинских изделий. В больнице matopat, принадлежащей TZMO S.A. проводятся исследования для новых медицинских изделий, а в центрах стерилизации, прежде всего, употребляется одноразовая упаковка для стерилизации с маркой BOM. Продукция TZMO S.A. отвечает международным требованиям качества, что подтверждают сертификаты ISO 9001, CE, GMP, необходимые для продажи наших изделий на мировом рынке.



Изделия марки „bella” уже много лет хорошо известны и пользуются спросом на российском рынке. В 2002 году фирма отмечала 10-летие присутствия в России. Согласно исследованиям независимой фирмы MEMRB International изделия bella занимают около 40% рынка гигиенических изделий, что дает фирме первое место на рынке.