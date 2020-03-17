Программа поможет решить сразу несколько основных проблем - повысить надежность, качество и доступность коммунальных услуг, считают эксперты

Проект по модернизации коммунальных объектов с износом более 60% должен стать стимулом к реновации сетей в малых городах, а не традиционным латанием дыр для предотвращения аварий, считают эксперты, опрошенные порталом "Будущее России. Национальные проекты".

Для реализации пилотного проекта по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры и снижению аварийности на объектах в 2020 году были отобраны Орск (Оренбургская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край) и Белово (Кемеровская область).

"Проблема сетей - это проблема огромная в стране. Важно, чтобы программа была отстроена и чтобы она была направлена на развитие, а не на затыкание дыр. Думаю, что Минстрою нужно очень внимательно посмотреть, как сделать так, чтобы эта программа была направлена на то, чтобы запустить хороший механизм реновации сетей, сетевого хозяйства. Важно, чтобы это стало спусковым механизмом реновации системы", - сказала руководитель Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова.

Директор по тарифам Сибирской генерирующей компании Екатерина Косогова подчеркнула, что в сфере ЖКХ, особенно в небольших городах, не хватает собственных денежных средств, получаемых с потребителя, так как их очень мало. Кроме того, малые города располагают совсем небольшими бюджетами, добавила она.

"Программа как раз и предусматривается для небольших городов. Предполагается, что в крупных городах структура потребителей - и промышленных потребителей и населения - такова, что для содержания инфраструктуры тарифных денег вполне достаточно. Что касается малых городов, там без поддержки федерального бюджета невозможно", - сказала эксперт.

Косогова подчеркнула, что потребность в развитии коммунальной инфраструктуры в стране очень велика, так как в городах до сих пор используются те объекты, которые были построены в Советском Союзе и находятся в крайне запущенном состоянии.

Запуск программы по модернизации сетей был необходим из-за частых аварий, отметил президент некоммерческого партнерства "Российское теплоснабжение" Виктор Семенов. "Если есть проблема, ее надо решать, в том числе длительное недофинансирование, или какие-то другие причины. Конечно, таким регионам надо помогать, потому что на население решение этих проблем перекладывать тяжело", - сказал он.

Эксперт добавил, что бюджет и раньше помогал с ремонтом тех или иных коммунальных объектов, но разными, точечными программами. Поэтому Семенов приветствовал решение объединить программу по модернизации всей коммунальной инфраструктуры. В частности, он пояснил, что действует федеральный проект "Чистая вода" (входит в нацпроект "Экология"), который в том числе направлен на модернизацию систем водоснабжения и водоподготовки. Однако по обновлению объектов теплоснабжения отдельной программы не было, теперь эта проблема будет решена, отметил Семенов.

"Программа поможет повысить надежность, качество и доступность коммунальных услуг - то, что надо потребителю", - подчеркнул президент НП "Российское теплоснабжение".

О программе модернизации объектов ЖКХ

В январе 2020 года Минстрой России опубликовал проект программы господдержки модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ с износом более 60% в субъектах РФ. Согласно документу, средства на модернизацию из федерального бюджета планируется перечислять в регионы через оператора, которого определит правительство России. Субсидии пойдут на объекты коммунальной инфраструктуры компенсацию процентной ставки по кредиту на модернизацию объектов, компенсации затрат концессионера на реконструкцию объектов. По правилам, субсидирование возможно только для тех объектов, которые ранее не получали финансовой поддержки из федерального бюджета.

При этом Минстрой России уже запустил программу в пяти пилотных муниципалитетах: в Орске Оренбургской области, Переславле-Залесском Ярославской области, Космодемьянске Республики Марий Эл, Новоалтайске Алтайского края и в городском округе Белово Кемеровской области. По словам министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, пилотные проекты нужны для отработки реализации решений в области создания коммунальной инфраструктуры в регионах.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2020 году на модернизацию инфраструктуры малых городов будет выделено 1,5 млрд рублей. Он также поручил Минфину и Минстрою до начала июля проработать вопрос распространения программы модернизации коммунальной инфраструктуры с 2021 года на малые города с численностью населения до 100 тыс. человек.