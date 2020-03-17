Запустить производство железнодорожных колес в «Титановой долине» Evraz планирует в 2022 году. Как сообщает пресс-служба компании, его строительством и управлением будет заниматься ООО «Аллегро» — совместное предприятие Evraz и ООО «Рейл Сервис». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.



Инвестиции в новое производство оцениваются в 16 млрд руб. Цех будет производить 200 тыс. железнодорожных колес в год, с возможностью увеличения мощностей до 300 тысяч.



По словам вице-президента Evraz, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, холдинг считает рынок железнодорожных колес перспективным, а новое производство в «Титановой долине» позволит «увеличить объемы выпуска продукции, востребованной потребителями».



Ключевым условием для захода в «Титановую долину» для Evraz group было наличие железнодорожной ветки. Именно отсутствие гарантии строительства подъездных железнодорожных путей привело к тому, что регион потерял другого крупного инвестора — «СТОД-Урал», компанию, которая готова была вложить в производство в Свердловской области 15 млрд руб.



Сейчас «Титановая долина» прорабатывает условия сделки с РЖД по концессии. В конце января РЖД внесли в правительство Свердловской области предложение на заключение концессионного соглашения о создании и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности резидентов особой экономической зоны «Титановая долина».

Фото: пресс-служба правительства Свердловской области

