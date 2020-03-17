 
Инвестиции (проекты)

Evraz вложит ₽16 млрд в новое производство в "Титановой долине"

Запустить производство железнодорожных колес в «Титановой долине» Evraz планирует в 2022 году. Как сообщает пресс-служба компании, его строительством и управлением будет заниматься ООО «Аллегро» — совместное предприятие Evraz и ООО «Рейл Сервис». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Инвестиции в новое производство оцениваются в 16 млрд руб. Цех будет производить 200 тыс. железнодорожных колес в год, с возможностью увеличения мощностей до 300 тысяч.

По словам вице-президента Evraz, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, холдинг считает рынок железнодорожных колес перспективным, а новое производство в «Титановой долине» позволит «увеличить объемы выпуска продукции, востребованной потребителями».

Ключевым условием для захода в «Титановую долину» для Evraz group было наличие железнодорожной ветки. Именно отсутствие гарантии строительства подъездных железнодорожных путей привело к тому, что регион потерял другого крупного инвестора — «СТОД-Урал», компанию, которая готова была вложить в производство в Свердловской области 15 млрд руб.

Сейчас «Титановая долина» прорабатывает условия сделки с РЖД по концессии. В конце января РЖД внесли в правительство Свердловской области предложение на заключение концессионного соглашения о создании и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности резидентов особой экономической зоны «Титановая долина».

Фото: пресс-служба правительства Свердловской области
 

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РБК

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Эксперты: пилотный проект в пяти регионах запустит реновацию коммунальных сетей
Область выделила 108 млн рублей на строительство ФОКа в Калининграде
Два миллиарда рублей инвестиций вложат в расширение производства Bella в Егорьевске
Строительство трех мостов начнется в Саратовской области в 2020 году
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно