На площадке строительства синхротрона начались работы

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев и руководство проекта ЦКП «СКИФ» 17 марта в наукограде Кольцово дали старт проектно-изыскательским работам по строительству новосибирского синхротрона.

На площадке строительства центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – ЦКП «СКИФ» – флагманского проекта программы «Академгородок 2.0» в р.п. Кольцово начались работы, которые проводит проектировщик – АО «Центральный проектно-технологический институт», признанный исполнителем по созданию источника синхротронного излучения 4+.

«Начинается освоение площадки, на которой в ближайшие годы будет создана установка класса мегасайнс – СКИФ. Сегодня здесь начинает работать техника, начинаются изыскательские работы. В течение этого года проектные работы должны быть завершены, а уже в начале следующего года проект будет направлен на госэкспертизу для получение разрешения на строительство. Эта первая и самая масштабная установка, создаваемая в рамках нацпроекта «Наука» в Новосибирской области», – отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Министр подчеркнул, что возможности синхротрона будут использованы в исследованиях по различным направлениям. Неслучайно, что площадка находится рядом с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в рабочем посёлке Кольцово, специалисты которого тоже будут работать на экспериментальных станциях СКИФ.

Присутствующий на церемонии глава Кольцово Николай Красников отметил, что реализация проекта даст толчок дальнейшему развитию наукограда и его инфраструктуры. Для строительства администрацией Кольцово выделено около 30 га муниципальных земель.

В Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука» и проекта «Академгородок 2.0» идет работа по созданию установок класса мегасайнс – ЦКП «СКИФ» – один из флагманских проектов. В соответствии с постановлением правительства РФ от 23 декабря 2019 года ЦКП «СКИФ» 4+ с энергией 3 ГэВ и одной станцией должен быть создан в Новосибирской области в 2023 году, а введен в эксплуатацию в 2024 году. Постановлением правительства определены государственный заказчик и застройщик ЦКП «СКИФ», а также объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в его проектирование и строительство. Размер федеральных бюджетных ассигнований на реализацию проекта в ценах 2019 года составляет 37,1 млрд руб. В настоящее время на проведение в 2020 году проектных работ доведены денежные средства в размере 1 млрд руб.

Для справки

В Новосибирской области по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина разработан и реализуется проект «Академгородок 2.0», направленный на достижения показателей национального проекта «Наука». Целью проекта является создание современного территориального научно-технологического комплекса мирового уровня на базе научно-образовательной и инновационной экосистемы Новосибирского научного центра. Проект «Академгородок 2.0» предполагает комплексное развитие территории. Он включает в себя создание и развитие объектов научной, инновационной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Национальный проект «Наука» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проектов в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.

Фото с сайта регионального правительства