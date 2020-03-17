Уважаемые коллеги!

В данный момент эпидемиологическая ситуация в стране непростая, экономика находится в режиме «ожидания». Сколько раз мы уже проходили подобное? 1998-ой, 2008-ой, 2014-й, сегодняшние дни…

Всегда были причины разные, но суть одна, общее беспокойство, паника, и, как следствие – потеря своих позиций на рынке, потеря клиентов, потеря прибыли. Да, потом опять все возвращалось на круги свои, но те ниши, которые были упущены тогда в кризис, очень сложно восстановить, потому как их заняли те, кто был более подготовлен и более разумен в действиях в те моменты, когда другие сокращали расходы и уходили в свои «ракушки» в режим «переждать», и только потом для таких осторожных становилось понятно, что это не пережидание, а прямые потери от бездействия.

Как и при любой эпидемии, да и просто в обыденной жизни надо соблюдать правила: мыть руки почаще, держать их подальше от лица, соблюдать гигиену и минимизировать общение с людьми, находящимися в зоне риска. Так и в бизнесе, есть правила-постулаты, которые жизненно необходимо соблюдать, иначе ваш бизнес может заболеть. Да да, именно заболеть, ведь еще Ицхак Адизес в своих самых знаменитых трудах проводил аналогии с жизнью человека и любой организации.

Так вот несколько правил которые надо знать и понимать



1. Не паниковать, сконцентрироваться, подходить с холодной головой к любому решению.



2. Осмотреться и постараться минимизировать бесполезные действия и шаги в рамках своих организаций, на которые вы до этого не обращали внимание, сейчас самое время сделать работу более эффективной, труд каждого человека должен носить весомую лепту в жизнедеятельность всей организации. Независимо от ее размера.



3. Ни в коем случае не терять ниши, в которых вы были, держать руку на пульсе, а также рассмотреть завоевание новых ниш, пока ваши конкуренты паникуют и ждут благоприятных времен… Которые при вашем правильном поведении могут для них и не наступить.



4. Ни в коем случае не уходить из информационного поля, быть на виду, ведь ваши партнеры, инвесторы, весь рынок смотрит на вас. Они так же как и многие в это время смотрят и следят за развитием событий. И есть большой риск при исчезновении из информационного поля не просто лишиться части рынка, но и доверия со стороны ваших покупателей. Если вы о себе не заявляете, то вас и нет в сознании вашего потребителя, но и коллег по цеху – конкурентов, которые не побрезгуют воспользоваться этим и подавать ваше отсутствие вашим уже бывшим клиентам, ссылаясь на ваши проблемы. Будьте на виду, заявляйте о себе.



5. Всё проходит и это пройдет. Но сейчас как раз то время, когда слабые уходят, остаются сильные, приходят умные. Это время возможностей, не упустите его, используйте. И уже очень скоро вы приятно будете удивлены результатом.

Все вышесказанного это опыт более чем 20-ти летнего наблюдения за развитием организаций их поведением в кризис. Я видел как сильные организации умирали, не соблюдая эти простые правила, но также видел и даже сам участвовал в становлении тех, кто подходил разумно к своему имени, работе, планам в эти времена возможностей. Желаю вам разумности, здоровья и спокойствия в вашей работе и жизни предприятия.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Команда RusCable.Ru готова к разным сценариям развития событий, но главное, что за 20 лет истории мы знаем, что кризисы и сложные времена – это время активности аудитории, время, когда меняется рынок, потребители и особенно важно объективно и открыто освещать события. Не выпадать из информационного поля.

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