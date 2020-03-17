Строительство трех мостов начнется в Саратовской области в 2020 году, среди них путепровод через железную дорогу, который позволит сократить время в пути до нового аэропорта Гагарин, введенного в эксплуатацию в 2019 году. Об этом ТАСС во вторник сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Николай Чуриков.

"В 2020 году в Саратовской области планируется начать строительство трех новых мостов, все они на стратегически важных направлениях", - сказал министр.

Он уточнил, что в апреле будет разработан проект строительства мостового перехода через реку Большой Иргиз на автомобильной дороге в Пугачевском районе, он позволит связать населенные пункты. Длина моста составит около 260 м. Строительство рассчитано на три года и будет осуществляться без перерыва в движении по автодороге.

"Еще одним объектом станет путепровод через железную дорогу Саратов - Сенная на автомобильной дороге, которая ведет к аэропорту Гагарин. Мост позволит авиапассажирам не терять время на железнодорожном переезде и обеспечит безопасный проезд к аэропорту. Строительство планируется завершить в 2021 году", - сказал министр.

Кроме того, планируется начать строительство автодорожного путепровода в районе поселка Светлый взамен железнодорожного переезда, что также позволит автомобилистам сократить время в пути.