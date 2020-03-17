16 марта, Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов провел заседание Комиссии по рассмотрению заявлений на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР создаваемой на территории моногородов Каспийск и Дагестанские Огни.

На заседании Комиссии были рассмотрены заявки от пяти организаций: ООО «Парк отель «Каспий», ООО «Инжстройпроект», ООО «МАК», ООО «Туркуаз», и ООО «Бум».

В рамках реализации этих проектов планируется создание 180 рабочих мест, 206 из них ужу в текущем году. Объем инвестиций составит 442,0 млн руб., 101,8 млн руб в 2020 году.

Важная составляющая одного из проектов по строительству жилого комплекса «Энерго» в г. Каспийске, является то, что на первом этаже дома предусматривается и открытие детского сада, что поможет городу в решении проблемы обеспечения детей дошкольным образованием.

Также в Минэкономразвития РД поданы заявки по двум инвестиционным проектам: «Производство бутилированной воды» и «Создание производства быстровозводимых купольных эко-конструкций для временного проживания (глемпингов)», по реализации которых будут созданы 54 рабочих места и привлечены инвестиции в размере 35,0 млн руб.

В рамках заседания инициаторы проектов подробно рассказали о своих планах по их реализации.

Детально все обсудив Комиссией было принято решение заключить соглашения с инициаторами всех пяти вышеназванных инвестиционных проектов. Минэкономразвития РД поручено направить соответствующие материалы в Минэкономразвития РФ для включения проектов в Реестр резидентов ТОСЭР, созданных на территориях дагестанских моногородов.

Гаджимагомед Гусейнов напомнил о необходимости разработки показателей для каждого отдельно взятого инвестпроекта по годам и поручил ответственным структурам региона активизировать эффективное взаимодействие между предпринимателями и органами исполнительной власти республики,а муниципалитетам было рекомендовано создать рабочие группы, для оперативного решения всех вопросов, возникающих у резидентов.

В настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» включены 12 предприятий региона, а 4 марта 2020 года в Минэкономразвития РФ направлены сведения по пяти организациям.

В 2019 году шестью резидентами ТОСЭР «Каспийск» создано 139 рабочих мест и привлечено 377,25 млн рублей инвестиций.

В реестр резидентов ТОСЭР «Дагестанские Огни» в прошлом году включены пять предприятий: ООО «Огнигазоблок», ООО «Дагогнинский завод строительных материалов», ООО «ЮгРесурс», ООО «Агростройтехнология» и ООО «Транстрейд», привлечены инвестиции в размере 7,44 млн рублей.

Работа по привлечению новых резидентов на ТОСЭР продолжается. В Каспийске на незадействованных площадях АО «Завод «Дагдизель» для размещения новых инвестиционных проектов формируется земельный участок площадью 28 га, а в моногороде Дагестанские Огни создается индустриальный парк площадью 11,17 га и прорабатывается вопрос формирования земельного участка площадью 45 га .