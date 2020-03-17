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Резидентами ТОСЭР "Каспийск" станут еще пять инвестиционных проектов

16 марта, Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов провел заседание Комиссии по рассмотрению заявлений на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР создаваемой на территории моногородов Каспийск и Дагестанские Огни.

На заседании Комиссии были рассмотрены заявки от пяти организаций: ООО «Парк отель «Каспий», ООО «Инжстройпроект», ООО «МАК», ООО «Туркуаз», и ООО «Бум».

В рамках реализации этих проектов планируется создание 180 рабочих мест, 206 из них ужу в текущем году. Объем инвестиций составит 442,0 млн руб., 101,8 млн руб в 2020 году.

Важная составляющая одного из проектов по строительству жилого комплекса «Энерго» в г. Каспийске, является то, что на первом этаже дома предусматривается и открытие детского сада, что поможет городу в решении проблемы обеспечения детей дошкольным образованием.

Также в Минэкономразвития РД поданы заявки по двум инвестиционным проектам: «Производство бутилированной воды» и «Создание производства быстровозводимых купольных эко-конструкций для временного проживания (глемпингов)», по реализации которых будут созданы 54 рабочих места и привлечены инвестиции в размере 35,0 млн руб.

В рамках заседания инициаторы проектов подробно рассказали о своих планах по их реализации.

Детально все обсудив Комиссией было принято решение заключить соглашения с инициаторами всех пяти вышеназванных инвестиционных проектов. Минэкономразвития РД поручено направить соответствующие материалы в Минэкономразвития РФ для включения проектов в Реестр резидентов ТОСЭР, созданных на территориях дагестанских моногородов.

Гаджимагомед Гусейнов напомнил о необходимости разработки показателей для каждого отдельно взятого инвестпроекта по годам и поручил ответственным структурам региона активизировать эффективное взаимодействие между предпринимателями и органами исполнительной власти республики,а муниципалитетам было рекомендовано создать рабочие группы, для оперативного решения всех вопросов, возникающих у резидентов.

В настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» включены 12 предприятий региона, а 4 марта 2020 года в Минэкономразвития РФ направлены сведения по пяти организациям.

В 2019 году шестью резидентами ТОСЭР «Каспийск» создано 139 рабочих мест и привлечено 377,25 млн рублей инвестиций.

В реестр резидентов ТОСЭР «Дагестанские Огни» в прошлом году включены пять предприятий: ООО «Огнигазоблок», ООО «Дагогнинский завод строительных материалов», ООО «ЮгРесурс», ООО «Агростройтехнология» и ООО «Транстрейд», привлечены инвестиции в размере 7,44 млн рублей.

Работа по привлечению новых резидентов на ТОСЭР продолжается. В Каспийске на незадействованных площадях АО «Завод «Дагдизель» для размещения новых инвестиционных проектов формируется земельный участок площадью 28 га, а в моногороде Дагестанские Огни создается индустриальный парк площадью 11,17 га и прорабатывается вопрос формирования земельного участка площадью 45 га .

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