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Инвестиции (проекты)

Белоярская АЭС: в 2020 году на развитие г. Заречного будет направлено 300 млн рублей

Определён перечень мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития Заречного Свердловской области на 2020 год, реализация которых развернётся в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Свердловской области. План совместного финансирования утвержден директором Белоярской АЭС Иваном Сидоровым и главой городского округа Заречный Андреем Захарцевым.

Значительные средства, - а это 300 млн. рублей будут выделены из дополнительных налоговых отчислений Росатома и направлены на образование, культуру, дороги, городскую среду, поддержку предпринимательства, развитие цифровой экономики и др.

Среди наиболее затратных мероприятий – ремонт и оснащение образовательных организаций и учреждений культуры (66,7 млн руб), содержание и ремонт автомобильных дорог (65 млн руб.), мероприятия по содержанию и благоустройству территории (40 млн руб), строительство муниципального индустриального парка (14 млн руб.).

«С 2013 года, благодаря «атомному соглашению», казна Заречного пополнилась на 1 млрд 469 млн рублей – это сопоставимо с годовым бюджетом города. В этом году к этой сумме прибавится ещё 300 млн. Мы считаем, что Заречный максимально использует выгоду от соглашения между областью и Госкорпорацией «Росатом», и является в этом отношении положительным примером для других атомных городов», — подчеркнул глава Заречного Андрей Захарцев

Отметим, что соглашение о ежегодной финансовой поддержке «атомных» городов было подписано между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Свердловской области в 2011 году. Часть налогов, уплаченных предприятиями ГК «Росатом», возвращается в муниципальные бюджеты «атомных» городов для социально-экономического, инновационного и инфраструктурного развития территорий. 

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

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