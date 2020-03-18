ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" (российское подразделение финского строительного концерна YIT) приобрело участок в Калининском районе Петербурга под строительство жилого комплекса, сообщает пресс-служба компании.

Земельный участок располагается по адресу: Нейшлотский переулок, д. 19/23. Площадь участка - 1,1 га. Продавец - ЗАО "Инженерный центр по технологии и материалам". Стоимость сделки в сообщении не уточняется.

Компания "ЮИТ Санкт-Петербург" построит на участке жилой комплекс класса "комфорт прайм". В комплексе, состоящем из трех 9-10-этажных домов, предусмотрено около 20 тыс. кв. м. жилья. На первых этажах домов будут размещены встроенные помещения для объектов социального и коммерческого назначения (общей площадью около 1, 5 тыс. кв. м.). Проектом предусмотрен подземный паркинг на 140 машиномест

Проект жилого комплекса в Нейшлотском переулке планируется вывести на рынок в конце 2020 - начале 2021 года.