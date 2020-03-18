Как коронавирус повлияет на кабельную промышленность в России

Вот уже почти четыре месяца весь мир наблюдает (и уже почти весь участвует) за развитием ситуации пандемии коронавируса. На 18 марта зафиксировано свыше 204 тысяч заражений COVID-19, скончавшихся – 8,2 тысяч человек, выздоровевших чуть более 82 тысяч. Российские данные долгое время оставались нулевыми (что странно учитывая наличие прямых границ с очагом эпидемии), но в марте первые цифры были опубликованы. По официальным данным, число зараженных коронавирусом в России перевалило за сотню. Более половины всех инфицированных выявлены в Москве.

Перенос Cabex-2020 как первый удар по кабельщикам

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении карантинных мер в городе до 10 апреля 2020 года, запретив проведение массовых мероприятий. Целый ряд концертов, выставок, лекций, кинопоказов, спортивных и выставочных мероприятий был перенесён на неопределенный срок. В их число попала и Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex, которая должна была состояться с 17 по 19 марта. В Сокольниках должно было собраться более 140 производителей и поставщиков кабеля и проводов, электромонтажных и электротехнических изделий, кабельных аксессуаров, материалов для производства кабельно-проводниковой продукции. Пожалуй, это стало первым ударом по кабельному сообществу, которое готовилось к выставке несколько месяцев и узнало о переносе сроков менее чем за сутки до открытия экспозиции. В итоге было принято решение о “заморозке” построенных стендов. Выставку “Энергетика и электротехника” в Санкт-Петербурге также перенесли. Столичную «Нефтегаз-2020» и Национальный нефтегазовый форум также перенесли на июнь.

Что с другими выставками?

«Связь-2020», «Навитех-2020», которые состоятся в рамках Российской недели высоких технологий перенесены на 2-6 ноября 2020 года. Международная выставка оборудования и технологий для возобновляемой энергетики и электротранспорта RENWEX 2020 переносится на 20-22 октября 2020 года. Международная специализированная выставка резинотехнических изделий, шин, технологий для их производства, сырья и оборудования «Шины, РТИ и каучуки-2020» пройдет 22-25 июня 2020 года. Проведение международных выставок «Инлегмаш-2020», «RosBuild 2020» и «Фотоника-2020» переносится на запланированные сроки в 2021 году.

Напряженная обстановка

На данный момент ситуация с распространением вируса перешла в напряжённую стадию. Мэрия Москвы прорабатывает план по переводу максимально большого числа жителей столицы на карантин в случае резкого роста случаев заражения коронавирусом. Если это случится, сотрудников предприятий переведут на надомную работу, будет ограничен пассажиропоток с соседними регионами. Крайняя мера – приостановят работу метрополитена и общественного транспорта. Соцсети пестрят сообщениями о пустеющих полках в продовольственных магазинах – жители мегаполиса всерьез готовятся к тотальной изоляции.

Вторым регионом с режимом повышенной готовности стала Ивановская область, затем последовала Свердловская. Вчера в лентах новостей появилась информация, что в Пензе, Красноярске и Калужской области подтверждены первые случаи заражения коронавирусом. COVID-19 пока медленно, но всё же расползается по стране.

Влияние на промышленность

В свою очередь все эти события однозначно отразятся на российском бизнесе. В мировой практике коронавирус повлиял на конъюнктуру в основных промышленных отраслях. Цены на нефть, газ и ключевые металлы упали, серьезные риски видят в лесной промышленности и автопроме. Россия же ощутила на себе снижение курса рубля. По прогнозам Bloomberg курс рубля может упасть до 97 рублей за доллар.

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития кризиса на фоне коронавируса. Нефть может подешеветь еще и цена упадёт ниже $20, а доллар пересечёт границу в 100 рублей. При этом в промышленном масштабе пострадают производственные цепочки, часть предприятий приостановит свою деятельность.

На сегодняшний день появилась информация о подготовке Правительством РФ и Центральным банком России совместного пакета мер по поддержке бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Среди них: расширение программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, увеличение на один процентный пункт объема субсидирования по кредитам сроком до двух лет; избавление от штрафов поставщиков госконтрактов, попавших под негативное влияние сложившейся ситуации.

И пока Правительство РФ прорабатывает меры по поддержке экономики страны, промышленники уже начали ощущать как минимум психологически неприятную обстановку в бизнесе.

Мы спросили представилей кабельного бизнеса о текущей ситуации

Портал RusCable.Ru обратился напрямую к представителям кабельного сообщества, чтобы узнать, как у них обстоят дела в связи с угрозой коронавируса. Большинство компаний и предприятий заняли ожидающую позицию.

Многие уже сейчас вводят ограничения на коммандировки, переходят к удаленной работе и перестраивают планы, в ожидании изменения рынка.

Настроения рынка хорошо передают и не напрямую. Нестабильность ситуации создает напряжение.

На фоне сложившейся ситуации руководитель медиахолдинга "РусКабель" Александр Гусев записал собственное обращение к отраслевым компаниям с призывом быть благоразумными и активными в кризисное время.

Видеообращение быстро набирает просмотры, но внутри сообщества по-прежнему есть напряжение.

Что говорят эксперты?

Эксперты утверждают, что мир стоит на пороге нового экономического кризиса, провокатором которого станет коронавирус. Некоторые предвидят небывалый экономический спад, из-за которого обеднеет всё население планеты. Пожалуй, лучшее, что можно сделать в ситуации надвигающейся беды – сохранять спокойствие и чаще мыть руки.