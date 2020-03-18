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Инвестиции (проекты)

MR Group застроит промзону на юге Москвы

ООО "Бизнес-актив", структура девелопера MR Group, застроит 22 гектара на улице Борисовские Пруды на юге Москвы, пишет газета "Ведомости".

ООО "Бизнес-актив" приобрело 100% акций Московского завода радиотехнической аппаратуры (МЗРТА), которое владеет правами на участок в 22 гектара и 155 строениями на 46,3 тысячи квадратных метров на улице Борисовские Пруды. Акции предприятия были проданы по начальной цене – 2,36 миллиарда рублей.

Как пишет газета, бенефициар "Бизнес-актива" – Роман Тимохин, крупнейший акционер девелоперской компании MR Group. Два консультанта, работавших с MR Group, подтвердили изданию, что площадку будет застраивать именно этот девелопер.

Опрошенные газетой эксперты говорят, что на этом участке можно построить 450-550 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 350 тысяч – жилье. Инвестиции в строительство могут составить 25-30 миллиардов рублей.

MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы, в его портфеле около 6 млн кв. м. Среди его проектов – жилые комплексы "Фили сити", "Фили град", "Савеловский сити" и др. Владельцы – Тимохин и Виктор Лабуздко.

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Компания: РИА Новости

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