Об этом врио главы Чувашской Республики заявил на совещании, посвященном ситуации на рынке жилищного строительства, в том числе на рынке долевого строительства.

В 2019 году в Чувашии объем ввода жилья составил 656,4 тыс. кв. метров, что на 9% выше уровня прошлого года. Для достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году ввод жилья должен составить не менее 748 тыс. кв. метров. В текущем году планируется построить 53 дома общей площадью около 560 тыс.кв. метров.

«Потенциал для увеличения объемов жилищного строительства в республике имеется. Есть и возможности индустриального строительства. При этом строительство многоквартирного жилья сдерживается ограниченным спросом», — подчеркнул министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александр Героев.

Обсуждалась возможность введения дополнительных мер государственной поддержки как застройщиков, так и участников долевого строительства. Врио Главы республики Олег Николаев поручил разработать меры по активизации спроса на квартиры, а также актуализировать соглашения с застройщиками по комплексному развитию территорий и сделать их трехсторонними – между муниципалитетом, застройщиком и республиканским Минстроем.

«Мы планируем достаточно много стимулирующих мер по активизации спроса на квартиры, на развитие строительного комплекса. Предлагаю совместно выстраивать планы действий и комплексно использовать все наши возможности», — сказал он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики