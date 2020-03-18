Череповецкий металлургический комбинат (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»), в 2020 г. продолжит масштабную программу обновления инфраструктурных объектов и направит на эти цели около 4,5 млрд руб.

«Эта долгосрочная программа, спланированная на 10 лет, позволит нам обновить инфраструктуру ЧерМК, приведя ее в соответствие современным требованиям производства и безопасности. Важно понимать, что возможные неисправности наших инфраструктурных объектов несут риски остановок агрегатов, подрывают надежность предприятия и могут стать источником опасности для нашего персонала, – отмечает директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» Сергей Добродей. – В текущем году мы планируем выполнять работы в рамках 25 целевых программ. Основными направлениями останутся – замена грузоподъемных механизмов, систем противопожарной безопасности, конвейерного и трансформаторного хозяйства, а также обновление парка автоспецтехники и подвижного состава».

Так, в 2020 г. в разрезе программы по замене кранов ведется реализация 16 проектов общей стоимостью около 2 млрд руб. При этом большую часть грузоподъемного оборудования изготовит Машиностроительный центр «ССМ-Тяжмаш» (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь) по инжинирингу конструкторского центра дирекции по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» и рабочей документации «Северсталь-Проект» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»). Примечательно, что четыре крана собственного производства будут введены на комплексе доменной печи №3, запуск которой запланирован на вторую половину 2020 г.

Кроме того, особое внимание будет уделено системам противопожарной безопасности. Для сравнения, в 2019 г. на реконструкцию, модернизацию и полную замену систем пожаротушения и противопожарной автоматики было направлено около 200 млн руб., а в 2020 г. на это же направление выделено более 600 млн руб.

Порядка 500 млн руб. планируется направить на обновление конвейерного хозяйства в цехах коксоаглодоменного и сталеплавильного производств ЧерМК, что более чем в 2 раза превышает плановые показатели прошлого года. Еще 400 млн руб. будет направлено на установку трех новых трансформаторов, необходимых для поддержания высокого уровня надежности энергообеспечения основных агрегатов производственной цепочки.

На обновление парка автоспецтехники и подвижного состава в 2020 г. выделено более 350 млн руб. Будет закуплено 20 единиц новой техники: фронтальные погрузчики, гусеничные экскаваторы, специализированные тягачи и т.д. А спецподвижной состав пополниться новыми платформами и думпкарами. Причем практически 50% от общего объема железнодорожной техники будет изготовлено силами Машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь).

Кроме того, в масштабной программе обновления инфраструктурных объектов – установка новых систем видеонаблюдения, трубопроводных и кабельных линий, преобразователей, а также закупка новых транспортируемых технологических емкостей таких как – ковши и совки под потребности первого и второго переделов. К слову, эта продукция также изготавливается силами машиностроителей дивизиона «Северсталь Российская сталь».