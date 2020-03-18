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Инвестиции (проекты)

В Ростовской области инвестиции в газозаправочную инфраструктуру превысят 1 млрд рублей

В Ростовской области инвестиции в газозаправочную инфраструктуру превысят 1 млрд рублей

18 марта 2020, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: СПГ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Инвестиции в развитие газозаправочной инфраструктуры Ростовской области до конца 2022 года составят более 1 млрд рублей. Об этом в среду в ходе заседания регионального правительства сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"До конца 2022 года на поддержку развития газозаправочной инфраструктуры из федерального и регионального бюджетов планируется выделить более 1 млрд рублей", - сказал Сорокин, уточнив, что в рамках соглашения между правительством Ростовской области и Министерством энергетики Российской Федерации осуществляется субсидирование развития газозаправочной инфраструктуры региона.

По словам Сорокина, план развития газозаправочной инфраструктуры предполагает ввод в эксплуатацию в 2020 году 12-ти, в 2021 году - восьми, а в 2022 - шести объектов.

"На сегодня ведется строительство 16 заправочных комплексов. Уже сейчас мы понимаем, что в этом году будет введено в эксплуатацию не 12, а 14 заправочных комплексов", - сказал Сорокин.

Как отметил Сорокин, газозаправочная инфраструктура Ростовской области является одной из самых развитых на территории Российской Федерации, в регионе функционирует 22 объекта для заправки транспортных средств природным газом, в том числе 12 газозаправочных комплексов компании "Газпром газомоторное топливо".

Сорокин также отметил, что региональные власти ведут переговоры с инвестором по строительству в Ростовской области первого малотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ), которое в дальнейшем даст импульс для развития заправочной инфраструктуры.

"Субсидии Минэнерго России также предусматривают поддержку развития рынка СПГ", - сказал Сорокин, отметив, что в развитии этого сегмента рынка заинтересован как пассажирский, так и большегрузный транспорт, который работает на СПГ.

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Компания: ТАСС

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