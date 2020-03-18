В Тверской области создаётся новый технопарк

В ближайшие два года в Тверской области будет создан новый промышленный технопарк «КСК». Это стало возможным благодаря субсидии в 500 млн рублей из федерального бюджета.

Тверская область получит деньги из федерального бюджета в 2020-2021 годах на оборудование нового технопарка, который будет заниматься производством систем и компонентов для поездов. На территории смогут работать до 16 предприятий, производственные помещения будут занимать не менее 50 тыс. квадратных метров. Благодаря созданию технопарка появится 1200 рабочих мест.



В 2019 году проект технопарка «КСК» победил в конкурсе Минэкономразвития РФ. Он проводился в рамках программы по поддержке предпринимательства.



Объём частных инвестиций в строительство и оборудование составит более 627 млн рублей, ещё 15 миллионов будут выделены из областного бюджета. Общие затраты на проект превысят 1 млрд рублей.



Сейчас на месте будущего строительства ведётся благоустройство и создание инфраструктуры, подготовка инженерных сетей. Работы проводятся за счёт негосударственных инвестиций.



В перспективе на территории Верхневолжья планируется развитие промышленной инфраструктура. Уже есть намётки по созданию ещё четырёх технопарков: «Нелидовский», «Электромеханика» во Ржеве, «Лазурный» и «Боровлёво-3» в областной столице.