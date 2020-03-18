Сегодня на территории промышленного парка «Северный» состоялся торжественный запуск нового производства по выпуску металлоизделий и изделий из пластмассы ООО «Промышленное предприятие «Стальэнерго».

В открытии объекта принял участие Губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

«Сегодня мы находимся на современном, инновационном предприятии. Оно соответствует всем требованиям времени: здесь чувствуется высокая производительность и организация. Для Белгородской области – это занятость наших людей и налоговые поступления в бюджет. Мы заинтересованы в таких предприятиях и рады перспективе их дальнейшего развития», – отметил Евгений Савченко.

Производственные мощности открывшегося предприятия позволят нарастить выпуск металлоизделий, изделий из пластмассы, а также радиоэлектронной, электротехнической продукции и систем связи. Основные потребители продукции – железные дороги и метрополитены.

Общий объем инвестиций в открываемое производство – 600 млн рублей. Предусматривается создание более 200 новых рабочих мест. Сумма инвестиций в первую очередь проекта составила 400 млн рублей, создано 140 новых рабочих мест. В 2020 году планируется начало реализации второй и третьей очередей проекта со строительством трех производственных корпусов общей площадью 3700 квадратных метров.

Реализация инвестиционного проекта по итогам 2020 года позволит увеличить выпуск продукции до 3,5 млрд рублей, поступления в бюджет и внебюджетные фонды различных уровней на более чем 245 млн рублей, в том числе в областной бюджет – более 75 млн рублей.