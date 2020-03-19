Рабочие приступили к возведению лечебного блока инфекционного центра в Новой Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Уже подготовлены бетонные фундаменты. Блок состоит из 12 корпусов, в том числе лабораторного, хозяйственного и корпуса санобработки. В ближайшее время начнем строить блок реанимации – это еще 16 корпусов, включая единый комплекс из 10 корпусов интенсивной терапии на 250 мест», – сказал Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь инфекционного центра составит 70 тыс. кв. метров.

«Это не временный проект из отдельных вагончиков, а полноценное капитальное строение. Ультрасовременный медицинский центр, который прослужит несколько десятков лет. При этом благодаря мобилизации всех наших ресурсов, системному выстраиванию технологических процессов и применению передовых материалов строительные работы будут завершены в кратчайшие сроки», – подчеркнул Бочкарев.

Заммэра напомнил, что к возведению инфекционного центра в Новой Москве привлечены лучшие кадры Стройкомплекса столицы, профессионалы из разных компаний.

«Мы перебросили на проект нашу элиту – метростроевцев. Все делается для того, чтобы построить госпиталь быстро и качественно. Сегодня на стройплощадке задействовано 2 тыс. рабочих и 500 единиц техники. Это позволяет вести строительные процессы параллельно, что значительно сокращает сроки возведения инфекционного центра. В перспективе количество специалистов, задействованных в проекте, увеличится – в пиковый период на строительстве центра будет работать более 5 тысяч специалистов», – отметил глава Стройкомплекса.

Инфекционный центр строят в поселении Вороновское около деревни Голохвастово. Его возведение – часть плана по профилактике распространения коронавируса.

Медицинское учреждение рассчитано на 500 мест, 250 из них предназначено для отделения реанимации.