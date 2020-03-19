Новосибирский институт программных систем (НИПС), входящий в концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, презентовало мэру Новосибирска Анатолию Локтю ключевые разработки для решения задач национальных проектов «Цифровая экономика», «Образование», «Жилье и городская среда». Среди представленных решений программно-аппаратный комплекс для информатизации школьной инфраструктуры «Цифровая школа», платформа для автоматизации бизнес-процессов Premis и решение для цифровизации систем пассажирского транспорта. По результатам совещания мэр поручил проработать возможность применения решений НИПС для образовательных учреждений и Новосибирского метрополитена.

Анатолий Локоть провел совещание по реализации в Новосибирске национального проекта «Цифровая экономика». В мероприятии приняли участие восемь ведущих компаний и институтов, занимающихся цифровыми технологиями, в том числе Новосибирский институт программных систем.

Основные задачи, обозначенные мэром в рамках реализации нацпроекта – развитие цифровой экономики и внедрение новейших разработок в городскую инфраструктуру.

НИПС предложил ряд решений для улучшения жизни граждан, в частности, комплекс «Цифровая школа», позволяющий вести расчет и управление школьным питанием, распознавать лица на входе в школу, автоматизировать системы безопасности, осуществлять пожарный мониторинг с автоматической передачей сигнала в региональное управление МЧС России и формировать электронную отчетность по различным направлениям деятельности.

Также НИПС продемонстрировал проект «Умный автобус», элементы которого также могут применяться в метрополитене. Проект предполагает оснащение пассажирского транспорта системой видеоконтроля, которая осуществляет автоматический подсчет пассажиропотока и окружающего транспорта с точностью до 98%. Кроме того, система распознает лица, регистрационные номера проезжающих вокруг машин и забытые вещи в салоне, а также контролирует состояние транспортного средства и оперативно оповещает водителя о его неисправностях.

Дополнительно предприятие представило платформу Premis для создания уникальных систем управления и автоматизации работы с активами организации: имущественным комплексом, интеллектуальной собственностью, нормативно-справочной информацией, финансами предприятия, корпоративными данными. Платформа может быть адаптирована под нужды заказчика и позволяет сократить издержки времени и трудозатрат, сделав рабочий процесс быстрым, удобным и точным.