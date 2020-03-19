Минпромторг России разместил на официальном сайте regulation.gov.ru проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям, оказывающим услуги, связанные с железнодорожным подвижным составом, на возмещение части затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава». По мнению экспертов, реализация меры положительно повлияет на обновление грузового железнодорожного подвижного состава.

Проект постановления устанавливает правила предоставления субсидии организациям на возмещение части затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава. Получить субсидии могут организации, которые приобрели в 2020 году маневровые локомотивы мощностью не более 1200 л.с., либо фитинговые платформы, с длинной по осям автосцепки менее 19 м, обеспечивающие перевозку колесной и гусеничной техники (при этом техника должна быть произведена также в 2020 году).

Стоит отметить, что получатели субсидии должны соответствовать одному из следующих условий: предоставлять грузовой железнодорожный подвижной состав в аренду (лизинг) для доставки грузов, либо использовать грузовой железнодорожный подвижной состав для осуществления основного вида деятельности, кроме перепродажи(за исключением субъектов естественных монополий). Организации могут претендовать на компенсацию 13,5 процентов цены приобретения соответствующего типа техники, но не более предельного размера субсидии, установленного Правилами (не более 400 тыс. рублей для платформ и не более 11 500 тыс. рублей для локомотивов). Общий объем бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию данной меры поддержки составит около 1 млрд руб.

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить обновление железнодорожного подвижного состава, приобретаемого для техперевооружения парка промышленных компаний. В планах поставить на сеть железных дорог более 1,5 тыс. единиц вагонов-платформ и маневровых локомотивов мощностью до 1200 л.с.