Тендеры RusCable.Ru Тендеры RusCable.Ru

Сервис «Тендеры», торговая площадка портала RusCable.Ru, открывает бесплатный доступ к размещаемым заявкам для всех пользователей сервиса на целый месяц. В условиях нестабильной экономической ситуации, заморозки многих рыночных отношений, а также под угрозой массового карантина – редакция портала ежедневно работает над оказанием максимальной поддержки всем специалистам отрасли. Свободное участие в торгах сервиса «Тендеров» поможет продавцам и покупателям кабельно-проводниковой продукции оперативно находить предложения от надежных контрагентов и осуществлять успешную коммерческую деятельность даже в обстановке глобальной изоляции.

Портал RusCable.Ru широко известный благодаря своему информационному и научно-техническому контенту, конгрессно-выставочной деятельности, а также многочисленным отраслевым сервисам (доска Объявлений, СКЛАД, Тендеры), уже более 20 лет способствует специалистам кабельного рынка в решении повседневных задач. Большую помощь сервисы портала оказывают пользователям помогая найти надежного поставщика или заказчика, что является приоритетом деятельности компании при любом экономическом состоянии отрасли. Мы помогаем участникам бизнеса находить друг друга и предоставляем возможности для ведения деятельности в информационном пространстве. Последнее – крайне важно, особенно в настоящий период. Ведь именно благодаря современным инструментам, позволяющим производить многие виды деятельности мобильно – многим компаниям, регулярно заявляющим о себе в медиа-пространстве, удастся избежать рецессии, находя все новых клиентов.

Запущенный в 2015 году сервис «Тендеры» представляет собой online площадку, на которой в режиме реального времени размещаются заявки на покупку кабеля и провода, проводятся открытые торги по каждому заказу. Ежемесячно, здесь размещается более 150 заявок на покупку, а количество входящих предложений превышает 200. Сервис имеет объединенную систему данных с каталогом организаций и СКЛАД: эта привязка помогает ему отображать закупщикам необходимые позиции из наличия на складе десятков компаний. Также, он работает при поддержке активной аудитории профессионалов кабельной промышленности, сосредоточенной на портале RusCable.Ru.

Используя «Тендеры», покупателям КПП больше нет необходимости обзванивать десятки поставщиков в поисках нужного кабеля. Они имеют возможность отслеживать поступающие предложения на свою заявку с помощью уведомлений, сравнивать условия и цены, что позволяет быстро выбрать самое комфортное и выгодное предложение. В то время как продавцы КПП, размещая информацию о своей компании и проявляя активность в работе по заявкам, получают надежную репутацию и полезный инструмент продаж, вместе с рассылкой о новых тендерах, с контактами покупателей.

Что необходимо сделать, чтобы быстрее всех отвечать на поступающие заявки и оставаться лидером продаж, даже в условиях карантина?

Зарегистрируйтесь на портале RusCable.Ru как представитель компании: https://www.ruscable.ru/users/registr.html Добавьте компанию в каталог «Организации»: https://www.ruscable.ru/company/ Для подключения открытого тарифа напишите на почту tenders@ruscable.ru или свяжитесь с нашими менеджерами сервиса по телефону +7 495 229 33 36

Не теряйте время: регистрируйтесь, пишите и участвуйте в торгах. Сейчас, как никогда раньше, необходимо быть активными на кабельном рынке. И портал RusCable.Ru продолжит вам в этом помогать!