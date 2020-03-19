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Инвестиции (проекты)

"Русские Башни" направят инвестиции на развитие телекоммуникационной инфраструктуры тюменского региона

Русские Башни направят инвестиции на развитие телекоммуникационной инфраструктуры тюменского региона

19 марта 2020, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: НАЦПРОЕКТ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Соглашение о намерениях в сфере реализации в Тюменской области национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" подписали правительство Тюменской области и группа компаний "Русские Башни". Стороны планируют работать над совместными проектами для создания и развития цифровой среды в Тюменской области.

Соглашение подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и президент группы компаний "Русские Башни" Александр Чуб.

Компания "Русские Башни" планирует инвестировать более одного миллиарда рублей сроком до 2025 года на развитие и расширение телекоммуникационной инфраструктуры региона.

"Цифровизация – это сквозная технология, которая связывает все остальные отрасли, и Тюменская область системно двигается в этом направлении уже много лет. Соглашение послужит эффективной основой для реализации национальных проектов в регионе, будет содействовать развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе увеличению охвата широкополосным доступом в сеть Интернет и улучшению качества покрытия сотовой связью небольших населенных пунктов и автодорог Тюменской области", – высказал мнение губернатор Тюменской области Александр Моор.

Реализация этого проекта позволит обеспечить выполнение задач по созданию цифровой среды, повышению уровня защищенности жителей в рамках программы "Безопасный регион", качества и доступности государственных услуг для граждан, улучшению качества связи и мобильного интернета, а также формированию технических условий для успешной реализации программы цифровизации "Умный регион".

"Мы уверены, что наши совместные действия с правительством Тюменской области в рамках создания цифровой среды позволят содействовать социально-экономическому развитию и улучшению инвестиционного климата Тюменской области", – отметил президент группы компаний "Русские Башни" Александр Чуб.

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