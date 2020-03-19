Департамент строительной политики определил подрядчика для разработки рабочей документации по строительству онкогематологического корпуса воронежской областной детской клинической больницы (ВОДКБ) №1 на 100 коек. Победителем и единственным участником аукциона стало воронежское ООО «Спецстрой», следует из аукционной документации. Компании достался контракт на максимальную сумму в 1,23 млрд рублей.

Победителю аукциона предстоит построить детский корпус на ул. Ломоносова. Работы пройдут в три этапа, подрядчику необходимо их закончить до 1 июня 2022 года. Техзадание предполагает подготовку территории строительства, возведение объектов энергетического и транспортного хозяйства, связи, прокладку наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и озеленение территории.

Ранее завершить строительство онкогематологического корпуса областной детской клинической больницы планировали в декабре 2021 года. Здание будет шестиэтажным. В него войдут два отделения: детской онкологии и гематологии и отоларингологическое. Также будет оборудован операционный блок, отделение интенсивной терапии, пищеблок и центральная стерилизация.

В 2020 году онкогематологическому корпусу воронежской областной детской клинической больницы (ВОДКБ) №1 выделят из федерального бюджета 675 млн рублей, а в 2021 году - 1,1 млрд рублей.

Напомним, что торги на разработку рабочей документации по строительству онкогематологического корпуса ВОДКБ №1 проводились уже не в первый раз. В феврале этого года аукцион признали несостоявшимся. Тогда на торги заявку подало только воронежское ООО «Спецстрой». Однако аукционная комиссия ее отклонила.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Спецстрой» зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. Уставный капитал компании – 10 тыс. рублей. Директором и владельцем является Сергей Загоруля. Выручка за 2018 год составила 404,5 млн рублей, чистая прибыль – 10,5 млн рублей.

Компания ранее занималась ремонтом здания бывшей горбольницы №17 за 202 млн рублей. Также ООО «Спецстрой» принимало участие во многих аукционах, однако подряды не получило. Так, фирма подавала заявку на участие в конкурсе на разработку документации и строительство общеобразовательной школы на 1100 мест около нового жилкомплекса «Бабяково» в Новой Усмани. «Спецстрой» участвовал также в аукционах на строительство инфраструктурных объектов для свиноводческого комплекса ГК «Агроэко» в ТОСЭР «Павловск» и на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Ярки Новохоперского района. Сейчас компания занимается строительством детского корпуса воронежского областного противотуберкулезного диспансера имени Н.С. Похвисневой на 50 коек в Тенистом за 700,3 млн рублей.