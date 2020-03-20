Более 30 надземных переходов через МКАД усовершенствуют

Москомэкспертиза согласовала 33 проекта модернизации надземных переходов через МКАД, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«Строительство МКАД началось еще в середине XX века, а в начале 1990-х годов, после реконструкции, трасса приняла привычный для нас вид. Сейчас МКАД – одна из основных магистралей для москвичей и гостей города, движение по ней бессветофорное. У пешеходов есть немного способов пересечь дорогу, и один из них – надземный переход. На всем протяжении МКАД их насчитывается около полусотни, и только за этот год Мосгосэкспертиза выдала более 30 положительных заключения для проектов их модернизации», – сказал Валерий Леонов.

По его словам, 15 заключений выданы по работам на северо-западе, севере и северо-востоке города, остальные 18 – в Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Западном и Южном округах.

Работа по усовершенствованию инфраструктуры переходов лежит в основе безопасности пешеходов и их комфорта. В рамках проектов также обновят системы электроснабжения, выполнят монтаж информационно-технических систем. В состав последних входят системы сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, сигнализаций, обеспечивающих в том числе пожарную безопасность, системы оповещения и управления эвакуацией.

