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Инвестиции (проекты)

Инвестиции "Свезы" в производство в Петербурге в 2020 году составят 1,12 млрд рублей

ГК "Свеза" планирует направить на развитие петербургского производства группы в 2020 году 1,12 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В 2020 году объем инвестиций компании "Свеза" в Санкт-Петербурге составит 1,12 млрд рублей. Приоритетные направления - модернизация производства,экологические проекты, проекты по безопасности и охране труда, а также улучшение условий для работников", - сказал собеседник агентства. Кроме того, планируется открыть собственную мини-ТЭЦ, модернизировать частки раскряжевки сырья и сушки шпона.

Компания "Свеза" в Санкт-Петербурге в 2019 году на 7% увеличила объем производства берёзовой фанеры. Инвестиции в модернизацию производства выросли больше, чем на четверть, и составили почти 1,5 млрд рублей. За прошедший год комбинат в Санкт-Петербурге поставил на рынок порядка 120 тыс. кубометров березовой фанеры.

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Компания: Interfax

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