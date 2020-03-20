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Инвестиции (проекты)

На севере Москвы построят офисы и 38 промышленных объектов

На севере столицы на площадке «Алабушево», входящей в состав особой экономической зоны «Технополис «Москва»», построят офисы и 38 промышленных объектов. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города, уточнив, что проект уже прошел публичные слушания.

По информации пресс-службы, площадь территории составляет 142,1 гектара. Проектом предусматриваются точки питания, парковая зона, развитие транспортной инфраструктуры. В частности, дорога будет расширена до шести полос на улице Конструктора Лукина при въезде на территорию и до четырех на проезде №6029 внутри комплекса. Будут реконструированы и созданы новые пешеходные переходы, а также велосипедные дорожки протяженностью 2,1 км.

По словам руководителя департамента Александра Прохорова, на территории комплекса будут возведены производственные и административные объекты общей площадью более 796 тыс. кв. метров. В результате будет образовано до 22 тыс. новых рабочих мест.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис«Москва» Геннадий Дёгтев, рассматривается возможность запуска транспорта по территории комплекса, маршрут будет иметь 14 остановок. Также возможен трансфер для сотрудников от станции Крюково до «Алабушево».

В пресс-службе добавили, что на территории технополиса уже созданы пожарное депо, таможенный пост, корпуса предприятий по производству лекарств, глюкометров и лазерного оборудования, продукции из синтетического сапфира, здания для ИТ-компаний и др.

Ранее «СГ» сообщала, что с 2011 по 2020 годы в бывших промзонах, расположенных в центре Москвы, построили 2,4 млн кв. метров недвижимости, из них 1,6 млн «квадратов» жилья.

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